Trump et les assassins du Martyr Soleimani ne seront plus tranquilles pour le reste de leur vie

Téhéran (IRNA)- Dans un message Twitter posté ce vendredi, le ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Seyyed Abbas Salehi a écrit : « (Donald) Trump, Président des États-Unis et les assassins du Général martyr, Qassem Soleimani, ne retrouvent plus le calme pour le reste de leur vie. »

« Les gouttes de sang du Général martyr Soleimani rappellent le sang du prophète Yahya qui bouillait et ne se tarissait pas », note-t-il. « N’avancez pas vainement de gants de velours sanglants. Une sévère vengeance divine a, déjà, commencé contre eux », a prévenu le ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique. Suite à l’assassinat lâche du grand commandant militaire iranien, le Général Qassem Soleimani et de ses compagnons par une attaque ciblée menée, début janvier 2020 par les Etats-Unis de Trump, en Irak, l'Honorable Ayatollah Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique a tenu à présenter, dans un message, ses condoléances les plus attristées. Le salut militaire du brave Qassem Soleimani (au centre) avec une autre main sur le coeur, à l'adresse du Leader de la RII, l'ayatollah Khamenei A l'occasion de la triste disparition du général martyr Qassem Soleimani et de ses compagnons dont un grand combattant anti-Daech irakien, Abou Mahdi Al-Mohandes issu des Forces de la Mobilisation populaire (Hachd-al-Chaabi), Son Excellence a décrété, à l’époque, trois jours de deuil national et déclaré à cet égard : « une vengeance dure attendra les auteurs criminels de l’incident. »