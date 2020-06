Les sanctions US bloquent l'importation des médicaments pour les patients iraniens de la mucoviscidose

Mahdi Shadnoush a précisé que le modèle iranien de ce médicament se produit localement et le ministère iranien de la Santé le distribue gratuitement parmi les patients mais les sanctions américaines entravent l'importation des modèles étrangers.

La fibrose kystique (abréviée CF) est une maladie génétique hérédité autosomique récessive affectant principalement les poumons, et à un moindre degré le pancréas, le foie et l'intestin, ce qui provoque l'accumulation de mucus épais et collant dans ces organes. C'est l'un des types les plus courants de maladie pulmonaire chronique chez les enfants et les jeunes adultes.