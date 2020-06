Le pont suspendu de Meshguinshahr admiré par l'ambassadeur du Bangladesh

Gousal Azam Sarker a déclaré lors de son déplacement dans la province Ardabil au nord-ouest d'Iran: "Bien que nous vivions dans un pays où il y a de nombreux ponts et rivières, l'excitation causée par la visite du pont suspendu de Meshginshahr est indescriptible. Ce site est un des complexes importants pour attirer les touristes."

L'ambassadeur du Bangladesh en Iran a salué le savoir-faire des techniciens et d'experts iraniens qui ont construit ce plus grand pont suspendu du Moyen-Orient.

Le francophone Gusal Azam Sarkar a également apprécié la mise en pratique des protocoles de santé et des gestes barrières dans le site du pont suspendu de Meshginshahr.

En évoquant les capacités touristiques de la province d'Ardabil, ce diplomate bangladeshi a également déclaré: "J'ai eu entendu les beautés de cette province et j'étais intéressé à voyager à Ardabil pour voir de près les beautés et les attractions de cette province. En observant ces beautés, il m'est devenu clair que toutes les descriptions de la province d'Ardabil sont dignes et justes."

Le pont suspendu de Meshguinshahr, le plus grand pont suspendu du Moyen-Orient a été mis en service il y a 5 ans. La construction de ce pont s'est basée sur les technologies innovatrices du génie civil et a été réalisée suite à un investissement de 400 milliards de rials.

Situé au parc forestier de Meshguinshahr et construit à 80 mètres d'altitude sur la rivière Khiaochay, ce pont suspendu mesure 2 mètres de large et 365 mètres de long.