Mohammad Reza Norouzipour devient le nouveau DG de l’IRNA

« Compte tenu des antécédents et des expériences précieuses de Son Excellence dans le domaine de la culture et des médias et du vote de l'assemblée générale, par cette notification, vous êtes nommé PDG de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA) », annonce le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, citant Seyyed Abbas Salehi, ministre de la Culture et de l’Orientation islamique, qui nomme Mohammad Reza Norouzpour à ce poste.