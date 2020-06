Mohammad Reza Norouzpour devient le nouveau DG de l’IRNA

« Compte tenu des antécédents et des expériences précieuses de Son Excellence dans le domaine de la culture et des médias et du vote de l'assemblée générale, par cette notification, vous êtes nommé PDG de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA) », annonce le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, citant Seyyed Abbas Salehi, ministre de la Culture et de l’Orientation islamique, qui nomme Mohammad Reza Norouzpour à ce poste.

Le siège de l'Agence officielle iranienne, IRNA, en 2020

Norouzpour était auparavant porte-parole adjoint et secrétaire du conseil d'information du gouvernement.

Parmi ses fonctions exercées au sein du gouvernement on peut encore citer : Directeur des Affaires de l'Information du secrétariat du Conseil gouvernemental d'information, Directeur général du Centre d'information du gouvernement et vice-président des relations publiques au bureau présidentiel.

Il a plus de vingt ans d'expérience d’activités dans divers médias.

Il est titulaire d'une maîtrise en Sciences communicatives et Journalisme et d'un doctorat en Relations internationales.

Auteur du livre « informations soft et informations hard ; Journalisme avancé » en 2005, qui est maintenant considéré comme l'une des ressources pédagogiques et académiques dans le domaine de la Communication dans les universités iraniennes.

Sa carrière journalistique est également marquée par la traduction de deux livres : « Les interviews de Noam Chomsky sur le 11 septembre » et « L'attaque contre l'Irak, ce que les médias ne vous ont pas dit ».