L'Iran a le pouvoir exclusif de s'occuper des personnes impliquées dans l'écrasement de l'avion ukrainien

«L'enquête sur la catastrophe de l'avion de ligne ukrainien est terminée. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet, nous savons avec certitude ce qui s'est passé. Il ne reste qu'une étape dans l'étude technique: déchiffrer la boîte noire de l'avion, ce qui n'a pas encore été fait, mais nous sommes prêts à le lire tous les jours et toutes les secondes », a déclaré Baharvand à l'IRNA, commentant la situation entourant l'enquête sur le crash de l'avion ukrainien.



«Téhéran a le pouvoir exclusif de s'occuper des personnes impliquées dans le crash d'une compagnie aérienne d'Ukraine International Airlines en Iran», a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le diplomate a souligné que l'Iran est prêt à déchiffrer les informations de la boîte noire et à s'entendre sur l'indemnisation et la procédure pénale.



Le Boeing 737-800 Ukraine International Airlines en provenance de Kiev le 8 janvier s'est écrasé peu de temps après avoir quitté l'aéroport de Téhéran. Les 176 personnes sont décédées: 167 passagers d'Iran, d'Ukraine, de Canada, d'Allemagne, de Suède et d'Afghanistan et neuf membres d'équipage.