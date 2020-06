Iran: le commerce extérieur s'est élevé à 85 milliards de dollars l'année dernière

Mirashrafi a déclaré dans sa déclaration à la session officielle du Parlement que l'Iran a exporté 135 millions de tonnes de marchandises et 35 millions de tonnes d'importations.

Concernant les mesures douanières à l'appui de la production, de la facilitation des échanges et de la promotion de la santé, il a déclaré: «Dans la discussion sur l'importation, plus de 80% des biens importés étaient des biens intermédiaires, des machines de chaîne de production et des matières premières, et si nous fournissons des installations pour leur importation, pour réduire les prix. Nous avons aidé le secteur producteur».

