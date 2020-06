L'Iran bientôt le plus grand producteur de produits pharmaceutiques en Asie occidentale (ministre)

«Bénéficiant de la haute capacité scientifique et des capacités des scientifiques nationaux et des matériaux nécessaires à la production de produits pharmaceutiques, la République islamique d'Iran sera bientôt transformée en le plus grand producteur de produits pharmaceutiques de la région du Moyen-Orient.», s'est félicité le ministre iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, le Dr Saeed Namaki s'exprimant lors de la cérémonie inaugurale du premier canton de production de matières premières pharmaceutiques dans la région du Moyen-Orient dans la province de Markazi, Arak dimanche, 8 juin, par vidéoconférence.

«Malgré la production bon marché de produits pétrochimiques en Iran comme le benzène, qui est utilisé dans la production d'intermédiaires pour la production de médicaments, le pays jouit d'une grande capacité de production de matières premières pharmaceutiques alors que ces matières premières bon marché sont exportées vers des pays comme l'Inde et la Chine», a déclaré le ministre.



L’inauguration du premier canton de production de matières premières de produits pharmaceutiques au cours de l’année qui porte le nom de «forte augmentation de la production» est une étape gigantesque prise par le ministère de la Santé et de l’éducation médicale, a ajouté Namaki.



Cette décision a été prise à la condition que des sanctions sévères et cruelles soient imposées par les États-Unis contre l'Iran, a-t-il conclu.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**