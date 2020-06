L'Iran prêt à un échange de prisonniers avec les États-Unis

S'adressant à l'IRNA sur les affirmations du président américain Donald Trump après la libération de Michael White pour avoir tenu des pourparlers avec l'Iran, Mousavi a déclaré que les affaires intérieures des États-Unis n'étaient pas importantes pour l'Iran. Ce qui est important pour l'Iran, c'est la performance de diverses administrations américaines.

Malheureusement, nous n'avons observé aucune action susceptible d'attirer la confiance du gouvernement iranien et des nations, a-t-il noté.

Il a poursuivi en disant que l'Iran n'a jamais quitté la table de négociation, ajoutant que dans le cadre du P5 + 1, l'Iran était en contact avec différentes parties, mais ce sont les États-Unis qui ont quitté la table et ont violé ses engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire et de la résolution 2231 du CSNU.

Mousavi a noté que l'orthophonie n'est pas importante pour l'Iran. La conformité américaine à ses engagements est importante pour l'Iran, a-t-il déclaré.



Si les États-Unis reviennent à l'accord nucléaire connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), compensent les pertes imposées à l'Iran et lèvent des sanctions cruelles, ils peuvent revenir au JCPOA et au P5 + 1.



Certains des ressortissants iraniens ont été emprisonnés pour avoir contourné les sanctions américaines qui ne sont pas acceptées par l'Iran, a-t-il dit, ajoutant que les sanctions américaines sont illégales et sans fondement.



Il a réitéré qu'aucune négociation directe n'a été faite entre l'Iran et les États-Unis concernant l'échange de prisonniers.

