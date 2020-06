L'Iran atteint l'autosuffisance dans la production d'équipements de santé pour lutter contre le coronavirus

«L'Iran était tributaire des importations pour fournir de nombreux équipements de santé avant la propagation de Covid-19, mais les conditions qui se sont produites dans le pays après l'épidémie du virus ont conduit les ministères de la santé, des traitements, de l'éducation médicale et du secteur privé à fournir les fournitures sanitaires nécessaires dans les plus brefs délais, et c'est un grand succès.



Avec la propagation du coronavirus, tout le monde s'est précipité pour le combattre et aider les personnes touchées, et à la lumière des intentions pures et de la sympathie positive entre le peuple et les responsables, l'Iran a atteint un record clair dans ces circonstances», a expliqué le responsable iranien.

