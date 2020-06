Un réalisateur iranien primé au Festival du film de Cracovie 2020

Le festival du film de Cracovie s'est tenu en ligne en raison de l'épidémie de coronavirus.



Selon son site officiel, «le Festival du film de Cracovie est l'un des plus anciens événements au monde consacré aux documentaires, aux longs métrages d'animation et aux courts métrages.»



«Son noyau se compose de quatre compétitions de même rang: la compétition de films documentaires, la compétition de courts métrages, la compétition nationale et la compétition de films documentaires musicaux DocFilmMusic.»



«Sunless Shadows» avait précédemment reçu le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film documentaire d'Amsterdam.



Le Festival du film de Cracovie devait se tenir du 31 mai au 7 juin, mais en raison de la pandémie, les films acceptés ont été projetés en ligne.

