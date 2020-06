Décès d’un éminent leader de la Résistance palestinienne Ramadan Challah: le Guide suprême de la RII présente ses condoléances

«Je présente mes condoléances pour la disparition du Dr Ramadan Abdullah, le frère Mudjahid (combattant pour Dieu) issue de la Résistance, à la chère nation de la Palestine et à tous les combattants qui ont le cœur attaché à la cause palestinienne dont l’Organisation dévouée du « Mouvement du Jihad islamique de la Palestine », mais aussi à la famille de cet heureux défunt », écrit le Leader de la RII, Ayatollah Khamenei dans son message.

« La Résistance palestinienne a perdu un élément très fidèle et précieux, et j'espère qu'avec l'aide et la guidance divines, les efforts pour le Jihad (travailler avec assiduité pour la cause de Dieu), des dignes successeurs qui suivent la voie des Moudjahidines tels Fathi Chaqaqi et Ramadan Abdullah, compenseront cette perte. Si Dieu le veut », a souhaité l’Ayatollah Khamenei toujours dans son message.

Ramadan Abdullah Challah, ancien secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien, est décédé samedi soir des suites d'une longue maladie. Il était professeur d'économie à l'Université de Gaza et l'un des fondateurs du Mouvement du Jihad islamique de la Palestine.