L'Iran a exporté 500 millions de dollars de fruits tropicaux l'année dernière

Zahra Jalili Moqaddam soulignant que la superficie cultivée de fruits tropicaux et subtropicaux en Iran est de 730 mille hectares, a rappelé: « Environ 8,1 millions de tonnes de cultures sont produites dans ces vergers. »

Précisant que la part des fruits tropicaux et subtropicaux dans la production horticole est d'environ 40%, elle a poursuivi: « Les fruits tropicaux et semi-tropicaux les plus importants sont, par ordre de production, les agrumes, la datte, la grenade et la figue. »

Déclarant que l’Iran occupe la septième place dans le monde dans la production d'agrumes, elle ajouté : « L’utilisation de nouvelles méthodes de jardinage dans le but d'augmenter la productivité dans la production agricole est à l'ordre du jour du ministère iranien du Jihad (effort) agricole.