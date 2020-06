Salon international de l’Agriculture à Chiraz : des représentants d'entreprises européennes et américaines en route

Chiraz (IRNA) - La 16e exposition internationale des machines agricoles, des ressources mises en œuvres dans la production de biens et de services et des équipements d'irrigation débutera mardi avec la participation de 79 entreprises au parc des expositions de la province de Fars à Chiraz au sud avec la participation de représentants d'entreprises des pays européens et américains.

Alireza Vahedipour, chef du département des Relations publiques de l'Organisation du Jihad (Effort) agricole de la province Fars, a annoncé lundi 8 juin que l'exposition se tiendra sur les locaux permanents de la Foire internationale de Fars et dans quatre halls couverts de Sarv, Bahar, Nargues et Molla Sadra d'une superficie d'environ 5000 mètres carrés. Des spécialistes expérimentés et compétents de l'Organisation du Jihad agricole de Fars sont présents au salon de Bahar (Printemps) pour fournissent des conseils scientifiques, techniques, professionnels et administratifs aux visiteurs et répondre à leurs questions. Annonçant la participation de représentants de produits étrangers de plusieurs pays dont Espagne, Turquie, États-Unis, Chine, Pologne, Inde et Oman, cette autorité agricole a ajouté : « En outre, nous avons des participants de diverses provinces iraniennes à savoir : Fars, Ispahan, Qazvin, Yazd, Khorasan Razavi, Markazi, Bouchehr, Qom, Ardabil, Golestan, Semnan et Kurdistan qui exposeront pour leurs parts leurs derniers produits au public.