La peine de mort pour un espion lié à la terreur du Général Soleimani

Gholam-Hossein Esmaïli a déclaré mardi lors d'une conférence de presse: "Mahmoud Moussavi Majd était connecté aux services de renseignement Mossad et CIA et leur fournissait des renseignements à-propos des Forces armées iraniennes et surtout à-propos de la Force Quds. Cette personne avait également fourni aux ennemis des informations sur l'emplacement et des voyages du général martyr Ghassem Soleimani."

"Moussavi Majd a été condamné à mort par le tribunal et la Cour suprême a récemment confirmé la peine de mort. Le décret sera exécuté prochainement.", a ajouté le porte-parole de la justice iranienne.

Quant au dossier du crash d'avion ukrainien, Ismaïli a précisé: "L'aspect juridique du crash de l'avion ukrainien est suivi par le pouvoir judiciaire et en particulier par l'Organisation judiciaire des Forces armées. Les familles des victimes de cet incident peuvent s'adresser à l'Organisation judiciaire en vue de porter plainte. 70 familles ont déjà porté plainte. Certaines familles ont rencontré le procureur des forces armées et, à ce jour, six des personnes impliquées dans cette affaire sont déjà arrêtées."

Cet espion était arrêté avant le 3 janvier 2020 et le jour de la terreur du martyr Général Soleimani à l'aéroport de Bagdad.