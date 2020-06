Reprise des exportations de produits de la pêche iraniens vers l'UE

Malgré les sanctions injustes imposées par les États-Unis qui ont entravé l'exportation de produits de la pêche, le ministère de l'Agriculture, grâce aux efforts vigoureux de l'Organisation des pêches, a réussi à obtenir une licence pour exporter des produits de l'aquaculture et de la pêche vers les États membres de l'Union européenne.

À l'heure actuelle, il est possible d'exporter vers l'Union européenne et d'enregistrer de nouvelles sociétés iraniennes selon les conditions approuvées par cette institution et le code EC de la Commission européenne.

9422**