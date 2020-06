200 grands projets industriels et miniers seront mis en service en Iran d'ici 2020

Téhéran (IRNA)- Quelque 200 grands projets industriels et miniers seront achevés et mis en service à travers le pays d'ici 2020, a annoncé Said Zarandi, vice-ministre de la planification et du développement du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

«Avec la mise en œuvre de ces projets, évalués à 169 milliards de Tomans, 41 000 nouvelles opportunités professionnelles seront créées», a-t-il ajouté.



Dans le cadre des plans prévus pour «l'Année du Saut de Production», nous prévoyons également de promouvoir des objectifs importants, tels que la construction ou l'achèvement des projets en cours, a-t-il ajouté.

