Iran: l'exportation des produits anti-coronavirus s'accélère

"La production en série de kits de diagnostic du coronavirus a été lancée par des entreprises biotechnologiques iraniennes et 8 pays étrangers ont déjà commandé ces produits Made in Iran. Les entreprises iraniennes ont une capacité de production d'un million de kits sérologiques par jour et de 1,5 million kits de diagnostic PCR par mois. Une partie des kits produits sont livrés au Ministère iranien de la Santé et le reste sont destinés à l'exportation.", a déclaré Sorena Sattari, vice-président iranien de la Science et de la Technologie.