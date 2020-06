Coronavirus en Iran : le nombre de décès passe à 8 506

S'exprimant à l'occasion de son point journalier, ce mercredi 10 juin 2020, Sima Sadat Lari, a fait état des dernières statistiques liées aux nouveaux cas testés positifs et aux décès causés par le Covid-19, signalés entre mardi et mercredi dans notre pays : «Selon des critères de diagnostic définitifs, 2.011 nouveaux patients atteints de coronavirus ont été identifiés dont 811 cas hospitalisés.»

Toujours selon le dernier bilan, l'Iran comptabilise 81 nouveaux décès liés à la maladie pandémique ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total des disparus à 8.506.

Cette autorité sanitaire iranienne a ajouté : «Heureusement, 140 590 patients ont été jusqu'à présent rétablis ou ont quitté l'hôpital.

«De même, 1 151 032 tests de diagnostic de Covid-19 ont été réalisés dans notre pays», a-t-elle renchérie.

«Les provinces du Khouzestan au sud et Kurdistan et Kermanchah à l'ouest sont toujours en état rouge et des provinces comme Sistan et Baloutchistan et Kerman (Sud), Azerbaïdjan de l'Est (Ouest) et Ispahan et Yazd (centre) sont en état d'alerte», a encore déclaré la porte-parole du ministère iranien de la Santé.