Le maire de Téhéran propose le jumelage de la capitale avec la ville et d'Athènes

Selon le rapport mercredi soir 10 juin du centre de communication et des affaires internationales de la municipalité de Téhéran, Pirooz Hanachi s'exprimant à l'occasion d'une rencontre virtuelle avec son homologue grec a déclaré : «En Iran nous combattons deux virus : Covid-19 et Sanction.»

«Malgré les sanctions, les dirigeants de notre pays ont utilisé les expériences de la guerre imposée pour répondre à de nombreux besoins du pays, et maintenant en ce qui concerne le domaine sanitaire, de nombreux équipements tels que des masques et des gants et des appareils à oxygène sont produits à l'intérieur du pays et nous n'en avons pas besoin d'autres», a-t-il déclaré.

Pour sa part, Giorgos Kaminis, invitant le maire de Téhéran à se rendre à Athènes, a qualifié de «très précieux» l'échange d'expériences entre les nations pour la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Il s'est dit également «ravi » du lancement du canal financier d'INSTEX (Instrument de soutien aux transactions commerciales entre l'Iran et l'Europe), avant d'émettre l'espoir de voir cette réalisation être l'occasion de rapprocher les deux nations iranienne et grecque.