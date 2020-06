6e Plan de Développement iranien : extension de coopérations avec l'UNICEF à l’ordre du jour

Selon un rapport publié mercredi 10 juin par le Service de presse du ministère iranien de l'Énergie,

en vertu de cet accord de coopération signé par Mohammad Ali Farahnakian, conseiller du ministre de l'Énergie pour les Affaires internationales, et Mandeep O'Brien, cheffe du bureau de l'UNICEF en Iran, le terrain sera propice pour le développement de coopération entre le ministère de l'Énergie et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

Lors de la réunion, les deux parties se sont penchées sur divers sujets dont l'envoi d'équipements liés à la gestion des risques et à la réduction des conséquences destructives des inondations de l'année dernière en Iran, le financement du projet de reconstruction et de résilience des systèmes d'eau et d'égouts dans les zones rurales de la province septentrionale du Golestan et de la ville méridionale d’Ahvaz. Les deux autorités se sont également dites pour une coopération en vue de proposer des cours de formation pour les femmes et les enfants iraniens axés sur l'optimisation de la consommation d'eau et d'électricité.

Au menu des discussions également : La collaboration pour l'organisation de festival national et régional de peinture de l’Eau, la coopération pour le renforcement des capacités qui donnent la priorité aux préoccupations environnementales dans les projets de construction d'installations d'eau et d'électricité, le soutien technique pour améliorer les capacités de gestion des ressources en eau, la tenue d'un atelier axé sur la gestion et le soutien des ressources en eau face aux risques et aux catastrophes naturels.