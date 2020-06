Le président Rohani inaugure de grands projets industriels et miniers à Ispahan et à Khorasan-e Razavi

Le fait que l'inauguration de différents projets se poursuive sous le régime des sanctions montre que nous avons poursuivi notre chemin et augmenté notre production, a déclaré le président lors de la cérémonie d'inauguration d'un certain nombre de projets industriels dans les provinces d'Ispahan et de Khorasan-e Razavi par vidéoconférence.

Il a poursuivi en soulignant que ces développements industriels signifient que «les sanctions ne peuvent pas affecter la détermination de notre nation».

«Bien sûr, les sanctions nous mettent la pression et rendent notre travail plus difficile; le fait que les gestionnaires des unités industrielles demandent plus de devises pour accélérer leur production montre que les ennemis n'ont pas réussi à nous arrêter et à nous forcer à se rendre. »



«Nous n'avons pas permis à l'ennemi d'atteindre son objectif tout en poursuivant notre propre chemin; Bien sûr, notre mouvement a peut-être ralenti, mais le chemin et la direction continueront comme avant », a déclaré Rohani.

