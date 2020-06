Pékin se dit « opposé » à la prolongation de l'embargo sur les armes imposé à l’Iran

Pékin (IRNA) – « La Chine soutient fermement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du PGAC (Accord international sur le nucléaire iranien de 2015), et s’opposera avec le plan américain visant à faire voter une prolongation de l’embargo sur les armes contre l’Iran », a insisté le ministre chinois des Affaires étrangères dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'ONU et au Président du Conseil de sécurité de l'ONU.