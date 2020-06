L’économie iranienne « se développe » en dépit des sanctions et des pressions

Téhéran (IRNA)-Le Premier vice-président iranien, Eshaq Jahanguiri, évoquant samedi les pressions exercées par les Etats-Unis pour provoquer l’effondrement de l’économie iranienne, a déclaré : « malgré les sanctions et les pressions des États-Unis et de leurs alliés, l'économie iranienne, non seulement, ne s'est pas effondrée mais continue de se développer. »

Eshaq Jahanguiri, s’exprimant samedi 13 juin, lors de la cérémonie de la présentation du nouveau chef de la Fondation des Martyrs de la Révolution islamique; a déclaré: « Les Américains n'ont d'autre objectif que de créer des obstacles devant le progrès de l'Iran, mais ils n'ont pas pu atteindre leur objectif ». Le Premier vice-président a souligné qu'en dépit des problèmes économiques, provoqués dans le pays, à la suite des sanctions américaines, imposées au cours des dernières années, entre 500 000 et 600 000 nouvelles occasion d’emplois ont été créés dans le pays. « Certes si les problèmes dus aux sanctions n’existaient pas, la République islamique serait dans une meilleure situation. », a-t-il précisé. M.Jahanguiri s’attarde également sur une récente conspiration américaine aux Nations Unies pour dire: « Au nom du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC), l’embargo sur les armes contre l’Iran, sera levé dans les prochains mois, et nous pouvons satisfaire nos besoin en armement et vendre aussi des produits nationaux. »