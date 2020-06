Iran/Covid-19 : un bilan journalier de 71 morts

Téhéran (IRNA)-Depuis vendredi 12 juin, on recense 71 nouveaux morts pour cause du Covid-19. Le nombre de décès total, lui, atteint 8.730 personnes, et celui des cas définitivement contaminés au virus passe désormais à 184.955 en Iran, selon un dernier bilan fourni par la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari.

Sima Sadat Lari s’exprimant samedi 13 juin à l’occasion de son point de presse journalier sur les dernières statistiques définitives liés à la pandémie du coronavirus et ses victimes en Iran a ajouté: « Au cours des dernières 24 heures jusqu'à midi aujourd'hui (13 juin), selon les rapports des laboratoires et des universités des Sciences médicales, 2.410 nouveaux patients ont été identifiés dans le pays dont 714 ont été hospitalisés et 1.696 avaient des diagnostics légers ou étaient en contact avec les cas identifiés. Compte tenu des nouveaux cas, le nombre total de patients atteints de Covid 19 dans le pays a atteint 184 955. » Elle a poursuivi: « Au cours des dernières 24 heures, 71 autres patients atteints de Covid-19 sont décédés dans le pays, ce qui porte le nombre total des disparus depuis le déclenchement de cette maladie à, 8 730 ». « Selon ces informations, parmi les personnes touchées, 146 748 patients se sont rétablis dans notre pays et ont quitté l'hôpital. 2 755 de ces patients sont dans un état critique et subissent des soins intensifs. Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement », a-t-elle encore déclaré. « Jusqu'à présent, 1 219 400 tests de Covid-19 ont été réalisés dans le pays », a-t-elle poursuivi. Cette autorité sanitaire a ajouté: « Les provinces du Hormozgan, Khouzestan, Khorasan Razavi et Buchehr sont en rouge. »