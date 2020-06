Peinture : une petite iranienne remporte la médaille de bronze au Festival international de Banska

Selon les Relations publiques du Centre de Développement intellectuel des enfants et des adolescents de Hamedan, en 2017, un concours international de peinture intitulé « Célébration et bonheur avec des amis » s'est tenu en Bulgarie, et les gagnants de cet événement ont été récemment annoncés.

61 œuvres représentaient la province de Hamedan au Festival de Banska, parmi lesquelles une a pu emporter à l’Iran une médaille de bronze. A cela s’ajoute trois diplômes honorifiques qui ont été décernés aux membres du Centre de Développement intellectuel des enfants et des adolescents de la province.