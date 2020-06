Ouverture du premier hôtel capsule en Iran

Ce modèle d'hôtels capsule a été importé dans le pays par l'Association du tourisme et de l'automobile et doit être utilisé sous la supervision de ce groupe dans différentes provinces du pays comme nouvelle forme de centres d'hébergement.

Ali Asghar Monsan a déclaré lors de la cérémonie : « Il s’agit de très bonne nouvelle. Ce modèle d'hébergement peut être utilisé comme une nouvelle forme d'hébergement dans le domaine du tourisme. »

Il a ajouté : « L'un des avantages de ces lieux d'hébergement c’est qu'ils entraîneront des changements dans les éco-camps et en tant qu'hébergement adapté, abordable et bon marché, il peut être fourni aux touristes dans divers endroits tels des camps, des aéroports, des terminaux de passagers, des chemins de fer, etc. »

Il a indiqué que dans la première phase, 200 hôtels capsule seront mis en place dans différentes villes du pays, dont Téhéran, Machhad, Ispahan, Chiraz et Tabriz.

Les hôtels capsule sont des hôtels typiquement japonais qui ont la particularité d’optimiser au maximum l’espace d’occupation et dont les chambres se limitent donc à une simple cabine-lit.