La sécurité sanitaire des aéroports iraniens confirmée par l'UE

L'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a publié une liste des aéroports dans le monde qui ont pris des mesures nécessaires comme la désinfection des avions pour réduire les risques du coronavirus.

Cette liste est destinée à assurer la sécurité des passagers et de l'équipage dans ces aéroports.

Cette liste de l'AESA est établie en coordination avec les pays membres de l'Agence et principalement sur la base des informations obtenues auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies.

D'après cette agence liée à l'UE, tous les aéroports iraniens sont à l'abri du coronavirus.

Outre les 27 États membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse aussi sont membres de l'AESA. L’Agence européenne de la sécurité aérienne est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de l’environnement dans les transports aériens en Europe.