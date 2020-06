Iran: le ministère du Tourisme dévoile le premier hôtel capsule pour les voyageurs à petit budget

Le ministre iranien du Tourisme, Ali Asghar Mounessan, a dévoilé samedi un premier échantillon du nouvel hôtel capsule au siège du ministère au centre-ville de Téhéran.

Un rapport du site d'information du ministère CHTN.ir a indiqué que le gouvernement prévoyait d'installer 200 lits dans des hôtels capsule dans la ville de destination la plus fréquentée de Mashhad ainsi qu'à Téhéran, Ispahan, Chiraz et Tabriz.

Mounessan a déclaré que l'hébergement à petit budget pourrait aider les voyageurs et les locataires dans des domaines tels que les camps naturels, les aéroports et les gares.



«L'un des avantages de ce (type) d'hébergement est qu'il entraînerait un réel changement dans les camps d'écotourisme», a déclaré le ministre.



Lancés pour la première fois au Japon à des fins autres que touristiques, les hôtels capsule sont devenus une forme d'hébergement à petit budget pour de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, les chambres dans un hôtel capsule ne peuvent être utilisées que pour dormir et pas plus.

