Chabahar, un port de classe mondiale

Le port de Chabahar, avec sa situation géographique exceptionnelle, lui permet d'accueillir de grands navires et de dynamiser ses exportations et importations, devenant ainsi l'un des principaux hubs de commerce et de transit de la région, de sorte qu'en peu de temps ce sera un port multifonctionnel de classe mondiale.



L'amarrage de grands navires sur les quais les plus modernes et les plus récents permet le transport, ainsi que le chargement et le déchargement illimités de toutes sortes de marchandises.

De même, à Chabahar, des remises importantes ont été établies, ce qui en fait le port le plus économique entre les fleuves du golfe Persique et la mer d'Oman pour le transit et l'exportation de marchandises.



Chabahar est la route la plus sûre et la moins chère reliant les marchés des deux centres de population du monde, y compris les 21 pays côtiers de l'océan Indien (avec 2 milliards d'habitants) et les pays d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe de l'Est (avec 800 des millions).

S'adressant à l'IRNA, le directeur général des ports et des affaires maritimes du Sistan et Baloutchistan a souligné: Chabahar, situé sur la magnifique côte de Makran, est l'un des ports les plus importants de l'Iran et le seul à avoir accès à l'océan, à l'exception du détroit d'Ormuz. Il a une très bonne position stratégique au carrefour mondial, permettant au commerce et aux transports de se développer dans le sud-est du pays, a-t-il insisté.

Behruz Aqaei a décrit le port de Chabahar comme une occasion en or pour l'Afghanistan pour l'exportation et le transit de ses marchandises, ajoutant que l'un des objectifs de la construction du port de Shahid Beheshti, avec un investissement gouvernemental de plus d'un milliard de dollars, était de promouvoir les relations commerciales et économiques entre les nations.

Le directeur iranien a également évoqué les problèmes existants aux frontières partagés par l'Afghanistan et le Pakistan (Torkham et Chaman) et la volonté des marchands afghans d'envoyer leurs marchandises (comme les légumes, les noix ou les minéraux) à d'autres pays via le port. Chabahar, garantissant que la mise en œuvre de la route Chabahar-Milk sera une bonne opportunité pour la province du Sistan et Baloutchistan.

Aqaei a déclaré que, dans le but de faire de Chabahar l'une des principales régions commerciales et économiques, des incitations économiques spéciales ont été mises en place.



Pour toutes ces raisons, Chabahar a les meilleures conditions pour le transit et le transport maritime de marchandises et est la route la plus économique vers les pays d'Asie centrale et d'Afghanistan.

