La fin de l'interdiction des armes est l'une des réalisations importantes du JCPOA (Rohani)

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré que le pays ne resterait pas indifférent et ferait preuve d'une réaction appropriée si les États-Unis tentaient d'empêcher la levée de l'embargo sur les armes contre la République islamique, qui se terminera cette année conformément à l'accord nucléaire historique que Téhéran a conclu avec six puissances mondiales en 2015.

Au cours des derniers mois, Washington a intensifié ses appels à la prolongation de l'embargo des Nations Unies sur les armes contre l'Iran, qui expirera en octobre en vertu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui approuve l'accord nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA) .



L'administration du président américain Donald Trump a menacé de chercher à déclencher une suspension de toutes les sanctions contre l'Iran si ses tentatives de prolonger l'embargo sur les armes échouaient.

L'accord nucléaire historique a été conclu entre l'Iran et le groupe de pays P5 + 1 - États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie et Chine plus Allemagne - en 2015. Cependant, en mai 2018, le président américain Trump a unilatéralement retiré son pays du JCPOA et a réimposé les sanctions qui avaient été levées contre Téhéran et a commencé à déclencher les nouvelles sanctions «les plus dures».



Bien que les États-Unis ne soient plus partie au JCPOA, ils ont lancé une campagne pour renouveler l'interdiction des armes en Iran - en vigueur depuis 2006/2007 - par le biais d'une résolution du Conseil de sécurité, mais la Russie et la Chine sont les plus susceptibles d'y opposer leur veto.

S'adressant à une session du cabinet dimanche, Rohani a déclaré: «La fin de l'interdiction des armes [sur l'Iran] ... est l'une des réalisations importantes du JCPOA et si les Américains veulent remettre en question cette réalisation, d'autres grands pays savent ce que sera notre réaction être.»

Le président iranien a également exprimé l'espoir que «tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil des gouverneurs» de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) seraient au courant de «la planification américaine concernant ces complots».



«Pour notre part, nous réussirons à cet égard et résisterons aux plans que les États-Unis ont faits pour l'Iran», a-t-il noté.

