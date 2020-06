Les Iraniens de Paris volent au secours des orphelins d'Ilam

L'association "Education Far Away", une association enregistrée en France fournit les aides considérables aux orphelins des villages du département de Chardavol dans la province d'Ilam à l'ouest d'Iran.

Madame Fariba Razavi, la présidente de cette association se rend régulièrement à cette province en vue de fournir les aides financières aux orphelins de cette région.

Cette association agit aussi dans les domaines de l'éducation des enfants, la création d'emploi pour les femmes, la construction de logement et l'achat des électroménagers pour les familles défavorisées de la province d'Ilam.

Ghanbar MussaNejad, le directeur du Comité d'Aide de l'Imam Khomeiny de la province d'Ilam a exprimé ses remerciements à l'égard des donateurs de l'Association Education Far Away. Selon MoussaNejad, plus de 70,000 personnes à la province d'Ilam bénéficient des soutiens financiers du Comité d'Aide de l'Imam Khomeiny.