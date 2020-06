Coronavirus emporte 113 autres vies en Iran

Le nombre de patients rétablis est passé à 150.590, tandis que le nombre de morts était 113 en 24 heures pour atteindre un bilan total de décès de 8.950, déplore Sima Sadat Lari, porte-parole du ministère de la Santé, ce lundi 15 juin 2020, lors d'un point de presse quotidien.

« Au cours des dernières 24 heures jusqu'à midi aujourd'hui, selon le rapport des laboratoires et des universités des Sciences médicales, 2 449 nouveaux patients atteints de Covid-19 ont été identifiés dans le pays. Parmi les nouveaux patients, 842 ont été hospitalisés et 1 607 étaient des patients ayant des diagnostics légers et étant en contact avec des patients identifiés. », A-t-elle poursuivi.

2 765 de ces patients sont dans un état critique et en soins intensifs, ajoute-t-elle avant de leur souhaiter un très bon rétablissement.

« Jusqu'à présent, 1 269 194 tests de Covid-19 ont été réalisés dans le pays », a conclu cette autorité sanitaire iranienne.