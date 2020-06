GharibAbadi a averti sur l'affaiblissement des coopérations entre l'Iran et l'AIEA

Faisant allusion aux efforts de trois pays européens pour approuver une résolution anti-iranienne au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, Kazem GharibAbadi a déclaré: "Alors que l'Iran coopère de manière intensive et constructive avec l'AIEA, L'objectif de demander à l'Iran de coopérer et de répondre aux deux demandes de l'AIEA est une action regrettable et totalement non constructive."

GharibAbadi a déclaré: "Il est vrai que nous coopérons de manière approfondie et transparente avec l'AIEA, mais cela ne signifie pas que nous répondons positivement à chaque demande de l'AIEA surtout quand cette demande soit sur la base des fausses déclarations de nos ennemis. Aucun autre pays ne fera de même."

"La résolution a été présentée par des pays qui possèdent eux-mêmes des armes nucléaires ou qui hébergent ces armes de déstructuration massive. Quand ces pays expriment leurs préoccupations concernant l'Iran, en effet ils se moquent des normes internationaux concernant les accords de désarmement et de non-prolifération.", a ajouté le représentant permanant de la République islamique d'Iran auprès des Organisations internationales à Vienne.

Ce diplomate iranien a conseillé à l'AIEA et aux États membres de prendre en compte l'atmosphère générale des relations entre l'Iran et l'AIEA et d'éviter de créer une crise inutile.

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de l'Agence internationale de l'Énergie Atomique a également appelé les membres du Conseil des gouverneurs à éviter des mesures politiques et hâtives afin de maintenir la coopération continue entre l'Iran et l'AIEA.