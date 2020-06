Zarif à Moscou: les actuels développements internationaux nécessitent des liens plus étroits entre l'Iran et la Russie

«Les relations entre l'Iran et la Russie, en tant que deux voisins, sont d'une importance stratégique et nous devons être en consultation constante. Les circonstances internationales en cours ont mis en évidence la nécessité «d'une coopération et d'une consultation encore renforcées», a déclaré Zarif aux journalistes à son arrivée à l'aéroport international de Vnoukovo à Moscou mardi.

Le haut diplomate iranien a également fait valoir que les États-Unis et certains de leurs alliés occidentaux perturbaient les normes et principes internationaux par le biais d'une série d'actions à la fois au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et au Conseil de sécurité des Nations Unies.



Zarif a également souligné le retrait de Washington des accords internationaux, déclarant: «Le dernier cas de ce type a été le retrait de Washington de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).»



Contrairement à d'autres pays qui coopèrent activement avec l'organisation, les États-Unis ont «politisé les relations avec l'OMS afin de masquer ses propres déficits intérieurs. Une telle politique américaine doit être affrontée sans détour », a déclaré Zarif.

Ailleurs dans ses remarques, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné les tentatives des États-Unis de prolonger l'embargo des Nations Unies sur les armes contre l'Iran, notant que la levée prévue de l'interdiction en octobre «est un élément important du JCPOA [le plan d'action global conjoint] et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité.



Avec le changement de régime américain, Washington a refusé d'honorer ses engagements dans le cadre de l'accord JCOPA historique, que les responsables américains avaient accepté à l'époque. »



Il a poursuivi en disant que l'Iran partageait des positions similaires avec la Russie, la Chine et de nombreux autres États sur plusieurs questions mondiales.

«Les Européens sont également très favorables, mais n'ont pas été en mesure de mener une politique indépendante contre les États-Unis jusqu'à présent», a souligné Zarif.



Le diplomate iranien de haut niveau a poursuivi en disant que les relations entre Téhéran et Moscou couvraient également la sphère économique et que des projets économiques communs étaient actuellement mis en œuvre en Iran avec la participation d'entrepreneurs russes.



Zarif a également déclaré que l'Iran et la Russie coopéraient étroitement sur la Syrie, notant que la situation désastreuse dans certaines parties du pays ravagé par la guerre nécessitait une réunion internationale dans le cadre des accords d'Astana.

Depuis janvier 2017, la Russie, l'Iran et la Turquie négocient des pourparlers de paix entre des représentants du gouvernement de Damas et des groupes d'opposition lors d'une série de tours qui se sont déroulés dans la ville kazakhe d'Astana et ailleurs.Les pourparlers sont collectivement appelés le processus de paix d'Astana.



Le processus a contribué à réduire considérablement la violence qui sévit en Syrie en y créant quatre zones de désescalade. Ils ont également ouvert la voie à la formation d'un comité constitutionnel. C'est alors qu'un processus de paix parallèle soutenu par les Nations Unies à Genève, en Suisse, a échoué.

Les problèmes du Yémen et de l'Afghanistan nécessitent également une coopération et un consensus [entre l'Iran et la Russie]», a conclu Zarif.

