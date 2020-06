L'Iran et la Russie publient une déclaration commune contre l'unilatéralisme américain

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue russe Sergey Lavrov ont publié mardi une déclaration conjointe sur la promotion du droit international dans 13 articles.



Le communiqué indique que la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie sont déterminées à lutter contre les approches illégales et à chercher à promouvoir le droit international pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux urgents.



«La République islamique d'Iran et la Fédération de Russie rejettent les approches qui visent à saper le droit international», ajoute le communiqué.



Les deux parties ont également réaffirmé leur plein attachement à la résolution de 1970 sur les principes du droit international sur les relations amicales.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**