Nous ne laisserons pas l'AIEA devenir un outil pour tuer le JCPOA (Zarif)

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Zarif a ajouté: «C'est le travail de l'administration Trump de violer les traités internationaux et nous ne permettons pas à l'AIEA d'être un outil entre les mains de Trump pour tuer le JCPOA.»

Il a souligné que l'Iran a toujours été transparent dans sa coopération avec l'AIEA et a remis 15 rapports à l'organisme international.



Zarif a averti que l'Iran riposterait au cas où l'AIEA se comporterait de manière déraisonnable.



«Il serait très dommage que l'AIEA et l'ONU s'acheminent vers la destruction du JCPOA», a-t-il déclaré.



Zarif et Lavrov ont publié mardi une déclaration conjointe sur la promotion du droit international dans 13 articles.



Le communiqué indique que la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie sont déterminées à lutter contre les approches illégales et à chercher à promouvoir le droit international pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux urgents.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**