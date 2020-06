L'Iran atteint la technologie de fabrication de roues en cuivre

La roue en cuivre est connue comme l'un des composants les plus importants de la coulée dans l'industrie. Le processus de production de ce produit est complexe, et la technologie pour sa production était exclusivement pour un nombre limité de pays, y compris l'Allemagne, et en raison de l'embargo injuste, l'industrie iranienne a rencontré des difficultés de production car elle n'a pas pu obtenir cette partie importante.

Le chef du Centre de recherche et de technologie de l'Université de Téhéran a déclaré qu'Aujourd'hui, au cours des dernières années, les centres productifs et industriels du pays ont été confrontés à de nombreux problèmes en raison de l'interdiction injuste, mais avec les efforts des ingénieurs, nous avons pu produire des pièces sensibles et nécessaires à la production qui étaient exclusivement aux mains de certains pays.

