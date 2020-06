Les centrales électriques iraniennes sont équipées de systèmes de contrôle avancés fabriqués au pays

Le ministère de l'Énergie a annoncé que l'année dernière, les systèmes de contrôle les plus avancés, conçus et fabriqués par la société iranienne MAPNA, ont été installés dans les usines Gharb-e Karun 1 et 2 (à l'ouest de Karun).

