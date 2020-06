Nucléaire: rétablir l'équilibre dans le PAGC est une «nécessité absolue»

Kazem Gharibabadi a expliqué les positions de la République islamique d'Iran lors d'une vidéoconférence sur le thème de l'examen du rapport du directeur général de l'AIEA sur la vérification de la mise en œuvre du JCPOA (PAGC) en Iran par le biais d'une vidéoconférence.



Il a d'abord exprimé la vive préoccupation de la République islamique d'Iran quant à la possibilité de compromettre le secret de la réunion, notant que les experts techniques ont averti que la tenue d'une réunion dans ce format aura sans aucun doute un contrôle sur qui écoute, enregistre et divulgue actuellement des informations confidentielles.



L'ambassadeur d'Iran a ajouté que «je voudrais annoncer que si une telle chose se produit, le secrétariat sera tenu responsable des conséquences du non-respect des principes de confidentialité. Dans le même temps, la responsabilité des États membres, d'autant plus que ces informations confidentielles ont été divulguées aux médias et même publiées par certaines institutions, ne doit pas être ignorée».

L'envoyé a poursuivi en disant qu'il était essentiel que l'AIEA prenne les mesures appropriées pour garantir la protection de la confidentialité des informations, y compris lorsque ces informations sont mises à la disposition des États Membres.



Gharib Abadi a également déclaré que malgré le fait que le JCPOA soit confronté à de sérieux défis pour survivre, le rapport du Directeur général témoigne bien du niveau de coopération entre l'Iran et l'AIEA.



«Depuis le 16 janvier 2016, l'AIEA examine et vérifie le respect par l'Iran de ses obligations nucléaires», indique le rapport.

Il a noté que ce rapport montre également que l'AIEA est même en mesure de vraiment vérifier et surveiller les actions que l'Iran a interrompues dans l'accomplissement de certaines de ses obligations en vertu du JCPOA.



Le rapport décrit également le niveau de coopération de l'Iran avec l'AIEA au moment de l'épidémie de Corona comme «exceptionnel».



L'ambassadeur de a souligné qu'en ce qui concerne la mise en œuvre du JCPOA, il faut reconnaître que non seulement il n'y a pas eu de progrès positif significatif, mais que la situation s'est aggravée.



Le 27 mai 2020, les États-Unis ont annoncé qu'ils sanctionneraient unilatéralement tous les projets nucléaires restants du JCPOA - le réacteur d'Arak, la fourniture d'uranium enrichi pour le réacteur de recherche de Téhéran et l'exportation du combustible iranien du réacteur de recherche.



Ces sanctions américaines et politiques malveillantes ont empêché la mise en œuvre des dispositions nucléaires pertinentes de la résolution 2213 (2015) du Conseil de sécurité par les États membres, y compris la République islamique d'Iran.

Il a ajouté qu'en fait, avec la poursuite du comportement irresponsable des États-Unis, la situation autour de cet accord est plus sombre qu'auparavant.

«Dans une lettre adressée au directeur général de l'Agence le 9 juin 2020, j'ai reflété la position de la République islamique d'Iran à cet égard, qui a également été publiée en tant que document d'agence», a ajouté l'envoyé.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**