La Russie s'inquiète de la fuite d'un rapport confidentiel de l'AIEA sur l'Iran

«Sérieusement préoccupé par les fuites du rapport confidentiel du directeur général sur l'Iran», a déclaré Oulianov, cité par la mission russe à Vienne, lors de la réunion du conseil des gouverneurs de l'AIEA qui s'est tenue en ligne.



«C'est inacceptable et cela porte atteinte à l'intégrité du Conseil», a-t-il ajouté.



«La Russie soutient sans réserve le JCPOA. Le fait que le JCPOA soit toujours en vie et que Téhéran ait le courage de poursuivre sa mise en œuvre démontre le caractère unique de l'accord », a-t-il noté.

Ailleurs dans ses remarques, Oulianov a évoqué la décision du secrétaire d'État américain Mike Pompeo de mettre fin à l'exemption de sanctions pour les projets liés au JCPOA en Iran, déclarant «La décision US de mettre fin aux dérogations sur les projets de coopération nucléaire civile en Iran approuvée par la résolution 2231 constitue un défi pour le Conseil de sécurité UN et le Traité de non-prolifération nucléaire.»



Plus tôt, l'Union européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exprimé leur profond regret dans une déclaration conjointe samedi pour la décision américaine de mettre fin aux dérogations qui ont permis aux pays de coopérer avec l'Iran sur des projets nucléaires civils dans le cadre de l'accord sur le nucléaire de 2015.

