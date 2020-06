Covid-19/Iran : 120 nouveaux décès en 24h

Les autorités sanitaires de notre pays ont recensé 120 nouveaux décès liés au virus SARS-CoV-2 entre mardi et mercredi (17 juin 2020) à la mi-journée, a annoncé Sima Sadat Lari, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 9.185 morts en Iran.

Selon toujours les chiffres officiels, 2 612 nouveaux patients atteints de Covid-19 ont été identifiés dans le pays, dont 1 071 hospitalisés. Avec ce compte, le nombre total de patients touchés par la maladie dans le pays, depuis l'annonce des premiers cas en février, a atteint 195 511.

« Heureusement, jusqu'à présent, 154 812 patients ont été rétablis ou ont quitté l’hôpital », a-t-il déclaré. Sans oublier que 2 789 patients toujours atteints de Covid-19 sont dans un état critique », a-t-elle poursuivi.

Madame Larry a déclaré : « Jusqu'à présent, 1 319 920 tests ont été réalisés sur le diagnostic de Covid-19 dans le pays. »

La porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que les provinces du Khouzestan, de l'Azerbaïdjan oriental, du Khorasan Razavi, du Kermanshah, du Hormozgan et du Kurdistan sont dans le rouge.

Elle a appelé les Iraniens à continuer de respecter strictement les mesures de distanciation sociale et les protocoles d'hygiène, à porter un masque à l'extérieur et dans les lieux publics pour faire barrage au coronavirus dans une situation où on est, malheureusement, obligé à vivre avec le virus mortel.