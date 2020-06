L'art persan à travers les yeux d'une chaîne de télévision britannique

Une collocation de photographies de sites religieux iraniens a été présentée pour la première fois par la chaîne de télévision britannique BBC 4 dans une émission intitulée Persian Art.



Le programme a été créé par la journaliste Samira Ahmad lors de son voyage de six semaines en Iran l'année dernière.



Elle a visité 22 sites historiques en Iran, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dans son programme, elle visite les lieux historiques moins connus de l'Iran et raconte l'histoire de la culture et l'histoire du peuple, qui sont en même temps très agréables pour le public.

Le photographe britannique Christopher Wilton-Steer a publié une collection de photographies de sites religieux historiques iraniens dans The Guardian.

Selon le photographe britannique Wilton-Stear, les toits des mosquées et des lieux religieux ont reçu plus d'attention que d'autres parties du bâtiment.



Les plafonds sont décorés d'une architecture islamique unique, qui est l'une des attractions touristiques de l'Iran pour les touristes étrangers et locaux.

