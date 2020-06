L'Iran exhorte à travailler pour la responsabilité des États-Unis en matière de droits humains

«L'Iran salue @UNHumanRights un débat urgent sur les violations des droits humains aux États-Unis. Le racisme systémique, la brutalité policière et la violence contre les manifestations pacifiques ne représentent que la pointe de l'iceberg », a écrit jeudi le ministère iranien des Affaires étrangères sur son compte Twitter.



«Il est grand temps de travailler pour la responsabilité du régime américain en matière de droits humains au pays et à l'étranger», a-t-il ajouté.



Dans des remarques pertinentes mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que l'Iran soutenait l'idée de tenir une réunion du Conseil des droits de l'homme ainsi que la résolution proposée par le conseil à Genève.

«La République islamique d'Iran estime que les capacités, les ressources et les mécanismes de l'ONU devraient se concentrer sur la lutte contre des phénomènes tels que le racisme», a déclaré Mousavi.



Sur la base de ses enseignements religieux, culturels et nationaux, l'Iran islamique a toujours été un pionnier dans la lutte et la lutte contre le racisme et croit au combat systématique contre le racisme dans certaines parties du monde, en particulier aux États-Unis, a-t-il ajouté.



«Le peuple palestinien a été victime de discrimination et de racisme au cours des dernières décennies, et ce que nous assistons aujourd'hui dans la société américaine est le résultat d'un racisme et d'une injustice systématiques dans les fondements et les structures du système politique américain», a-t-il déclaré.

Ce n'est pas seulement la société et le peuple américains qui ont été et sont victimes du racisme et de l'injustice de leurs gouvernements, mais d'autres nations ont également eu une expérience amère de comportements et de pratiques discriminatoires, ainsi que l'oppression et l'injustice des gouvernements américains.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**