Inauguration et lancement de 15 projets routiers et de développement urbain par le président Rohani

Lors de la cérémonie, le président Hassan a ordonné l'exploitation officielle de la deuxième ligne du chemin de fer Karaj-Qazvin de 104 kilomètres, 85 kilomètres de projet d'autoroute, 20 kilomètres de la route principale, 1300 unités de logement Mehr et la construction d'édifices gouvernementaux dans la province d'Ilam et route à quatre voies de 17 km Sari-Takam, 354 unités d'habitation Mehr et 16 kilomètres d'autoroutes dans la province de Mazandaran.

Le président a également ordonné le début de la mise en œuvre du projet de connexion d'Ilam au réseau ferroviaire national, du projet d'autoroute Najaf, de la construction de 470 km d'autoroutes, de routes principales et secondaires, d'un certain nombre de bâtiments publics et gouvernementaux et de 9 200 unités de logement dans la province d'Ilam et le début de l'exploitation exécutive de l'autoroute Ghaemshahr-Sari.



Lors de la cérémonie d'inauguration, le président a remercié tous ceux qui ont travaillé dur pour mettre en œuvre ces projets, faisant référence aux conditions difficiles du pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**