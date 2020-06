Coronavirus en Iran: 115 décès supplémentaires en 24h

Sima Sadat Lari a déclaré mardi à propos des dernières données sur le coronavirus dans le pays et les décès causés par le virus, «Selon les résultats de laboratoire définitifs et d'hier au 20 juin dans le pays, 2 322 nouveaux patients atteints de COVID-19 ont été diagnostiqués dans le pays et le nombre de patients atteints de cette maladie a atteint 202 584.»



595 des nouveaux patients ont été hospitalisés.



Heureusement, 161 384 patients se sont rétablis et ont obtenu leur congé jusqu'à présent, a ajouté Lari.



La porte-parole a déclaré: «Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 115 patients COVID-19 ont perdu la vie et 9 507 personnes ont perdu la vie dans le pays à ce jour.»



Le responsable a déclaré: «2 842 patients sont dans des unités de soins intensifs».



Jusqu'à présent, environ 1 395 675 tests de diagnostic COVID-19 ont été effectués dans le pays, a déclaré la porte-parole du ministère de la Santé.

