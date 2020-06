Forfait incitatif iranien pour les vols de transit des compagnies aériennes étrangères

Le règlement d'application de l'article 63 de la loi sur la réception de certaines recettes publiques et leur utilisation dans des cas spécifiques, dans le cadre des recettes de la société iranienne des aéroports et de la navigation, est un projet de plan qui est présenté au Conseil des ministres pour approbation après examen par le Comité économique et économique et, après l'approbation finale, il aura une validité juridique et la concurrence administrative avec d'autres pays et la volonté des compagnies aériennes internationales de traverser l'espace aérien iranien.

L'objet de ce règlement ne signifie pas la réduction des droits de douane sur les vols traversant le ciel de l'Iran, et les informations publiées à cet égard sont une mauvaise interprétation du texte du règlement modifié, selon M. Nasser Aghaï, directeur général du bureau commercial et d'investissement d'Iranian Airports and Air Navigation Company.

La situation de l'industrie aéronautique mondiale lors de l'épidémie du coronavirus n'est caché à personne, et que le virus Covid 19 a eu un impact majeur sur tous les aspects de l'industrie aéronautique dans le monde et en Iran; l'un de ces effets a été la baisse significative des vols de transit à travers le monde, y compris au dessus du ciel de notre pays, ce qui continue toujours.

«Nous sommes obligés d'augmenter le trafic des vols qui transitent par notre pays dans le contexte de l'atmosphère de concurrence avec les pays voisins, ajoutant: Nous avons l'intention de fournir des incitations pour accroître le désir des compagnies aériennes étrangères d'utiliser l'espace aérien iranien, ce qui ne signifie pas réduire les droits de douane sur les vols de transit», a ajouté le responsable.

Dans un premier temps, les compagnies qui figurent parmi les huit meilleures compagnies de notre panier de revenus des vols de transit bénéficieront des packages d'incitation, et la deuxième catégorie sont les compagnies aériennes étrangères qui augmentent leur productivité en Iran d'environ 20%.

Dans ce cas, proportionnellement à ce pourcentage, ils bénéficieront de remises offertes par la Iranian Airports and Air Navigation Company, a-t-il conclu.

