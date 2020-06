L'Iran dépose une plaine contre les sanctions illégales US auprès de l'Organisation maritime internationale

Rastad a souligné que, bien que les marins iraniens exercent leurs activités légalement et dans le cadre des conventions et réglementations maritimes internationales, mais ils sont menacés. Un tel comportement anormal des États-Unis est considéré comme une menace directe contre la sécurité maritime, a-t-il déclaré.

Le responsable iranien a exhorté l'OMI et d'autres organes d'inspection internationaux à poursuivre cette question.

Se référant aux nouvelles sanctions des États-Unis contre le secteur du transport maritime iranien, il a déclaré «nous avons besoin d'interactions plus sérieuses entre les organisations maritimes et il est nécessaire de profiter du pouvoir national pour améliorer les activités dans ce domaine et minimiser les effets des sanctions».



Plus tôt, l'ambassadeur d'Iran au Royaume-Uni Hamid Baeidinejad a envoyé une lettre à l'Organisation maritime internationale (OMI) concernant les menaces américaines contre les pétroliers iraniens.

