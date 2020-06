Téhéran (IRNA)- Les sanctions économiques et la propagation de la pandémie du coronavirus en Iran et dans le monde ont conduit à la croissance des produits et des produits des entreprises basées sur la connaissance et de la technologie nationales, se félicité un professeur de l'Université Amir Kabir.

La propagation du virus a entraîné une nouvelle croissance des entreprises basées sur la connaissance, des innovateurs et des groupes technologiques, et dans certains cas, leurs productions ont connu une hausse de 30 %, a déclaré M. Hossein Hosseini Toudashki ce samedi 20 juin au correspondant de l'IRNA.

