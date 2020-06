L'Iran s'inquiète du test d'un missile balistique français

Le diplomate iranien a décrit le lancement d'une nouvelle génération de missiles balistiques intercontinentaux capables de transporter plusieurs ogives nucléaires appelées M51 par la marine française complètement incompatible avec l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et l'engagement de la France en faveur du désarmement nucléaire.

La République islamique d'Iran estime que le gouvernement français doit respecter ses obligations internationales conformément à l'article 6 du TNP et à la déclaration de la conférence d'inspection du TNP, a noté samedi 20 juin le porte-parole de la diplomatie iranienne.



Il a exhorté Paris à se conformer pleinement à ses obligations internationales dans le domaine du désarmement nucléaire.



Il a qualifié les armes nucléaires de menace à la paix et à la sécurité internationales et a déclaré que tester ces armes affaiblirait le TNP.

